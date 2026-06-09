【週刊FLASH 6月23･30日号】 6月9日発売 価格：650円 「週刊FLASH」6月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は「週刊FLASH」6月23･30日号を6月9日に発売した。価格は650円。 今号の表紙と巻頭には、東雲うみさんが登場。シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露する。 また、