6月9日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、ジェイク・幸輝・ホルツと複数年契約に基づき、2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 アメリカ出身で24歳のホルツは、193センチ102キロのスモールフォワード。ハワイのダミアン・メモリアル・スクールを経て、NCAAディビジョン3のウィットワース大学でプレーし、昨夏から名古屋Dへ加入した。 プロ1年目の202