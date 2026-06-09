Nakamura Hakが、6月10日にリリースする1st CDシングル『ただ美しい呪い』の全曲試聴映像を公開した。 （関連：【映像あり】Nakamura Hak、6月10日リリースの1st CDシングル『ただ美しい呪い』全曲試聴映像） 本作には、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」の3曲にくわえ、各曲のアニメバージョンを含む計6トラックが収録される。 CD