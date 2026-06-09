『ようこそ最前線の地獄（職場）へ軍師リナ、８歳です1』（小説：輝夜イラスト：コダマ）が、6月30日にマイクロマガジン社のGCノベルズより刊行される。 【写真】約80ページが読める試し読みキャンペーンも開催 本作は、Web小説投稿サイト「小説家になろう」で連載中の輝夜による異世界戦記ファンタジーを書籍化するもの。同サイトの四半期総合ランキングで1位を獲得した話題作で、現代のOLが異世界