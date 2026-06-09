ノバックがこの日の取引終了後に、集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の３４０億円から３５３億６３００万円（前の期比２８．５％増）へ、営業利益が１３億５０００万円から１８億７８００万円（同２．２倍）へ、純利益が８億７０００万円から１１億７６００万円（同２．１倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。 追加・変更工事による増額に加えて、手持ち工事の進捗が順調に推移したこと