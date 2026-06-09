瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。9日夜も曇りでしょう。 10日は高気圧に覆われて、広く日差しが届く見込みです。9日よりも湿度が低く、洗濯日和になるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で17度、津山で12度の予想です。9日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で28度、津山で29度、高松で27度でしょう。9日よりも大幅に気温が高くなります。一日の気温差が大きくなるため、服