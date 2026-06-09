グリーンエナジー＆カンパニーは９日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２１５億円（前期比１７．１％増）、営業利益予想は１４億５０００万円（同２１．７％増）とした。系統用蓄電所の開発を加速することで売り上げを拡大するとともに、収益性の改善による利益成長を重視する経営への移行を進める。期末一括配当予想は６円とした。