JR北海道は、富良野美瑛広域観光推進協議会と連携した「JRで行く 富良野・美瑛2026」キャンペーンを発表しました。最大のトピックは、1998年から28年間にわたり親しまれてきた観光列車「富良野・美瑛ノロッコ号」のラストランです。特別ダイヤで有終の美を飾る9月23日（水・祝）の最終日まで、緑色とラベンダー色の機関車が初夏の北の大地を駆け抜けます。本記事では、ノロッコ号の運行情報や札幌から直結する特急「フラノラベンダ
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