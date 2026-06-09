人気作品が映像化される際に、決まって起きるのが「原作と違う」という批判。キャラクター設定が異なるだけならまだしも、性別が変わるなどして大炎上に発展するケースも少なくない。こうした原作改変問題はなぜ起きるのか？自身も多くのメディアミックスを経験してきた直木賞作家・今村翔吾が舞台裏を明かす。※本稿は、作家の今村翔吾『作家で食っていく方法』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。人気作家とも