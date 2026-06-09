FAW105 Amazonのタイムセールで、ハイコーキの高圧洗浄機「FAW105」が通常価格3万7,290円のところ、47%OFFの1万9,900円で販売中だ。 FAW105は、最大吐出圧力7.5MPa、最大吐出水量5.5L/分の水道接続式高圧洗浄機。3種類のノズルのほか洗浄ブラシと10mの延長ホースが付属している。 夏は撮影旅行やレジャーが本格化するシーズン。遠方へ出かける前に愛車の洗浄も余念なく済ませておきたい