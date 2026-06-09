ベータマックスか、VHSか。1970〜80年代、家電業界を二分した“ビデオ戦争”は、ソニーの未来を大きく変えた。敗北を経験した盛田昭夫は、なぜ巨額の「ハリウッド買収」という次の一手へ突き進んでいったのか。※本稿は、ノンフィクション作家の児玉 博『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』（小学館）の一部を抜粋・編集したものです。“ビデオ規格戦争”でソニーに引導を渡した松下1975年、家庭用ビデオ機の開発にど