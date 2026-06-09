日本サッカー協会（JFA）のメジャーパートナーであるKDDI株式会社は、日本代表および未来のサッカー日本代表を応援するauの新CM「夢への応援者」篇を、9日から全国で放映すると発表した。同CMにはauのCM「三太郎」シリーズでもおなじみの松田翔太さんと有村架純さんが出演。“夢への応援者”として、日本代表への夢や憧れを胸に、未来へ向かって夢中で挑戦するサッカー少年・少女たち、その夢をかなえた日本代表を応援するスト