従来のスマートフォンの常識を覆す可能性を秘めた「Natural AI Phone」。日本市場では、ソフトバンクがNatural AI Phoneの独占販売を開始している。開発を手がけるブレインAIジャパンは、アプリを操作するという従来の体験を捨て、「人間の意思をAIが実行する」新しいインターフェースの実現に挑んでいる。その背景には、約10年にわたるAIエージェント技術の研究と、「人間とコンピューターの関係を根本から再設計する」という強