モンテレイでの事前合宿で明らかに質の高いプレーを見せたひとりが、DFの冨安健洋だ。2024年６月以来、約２年ぶりの代表復帰にもかかわらず、ミニゲームやハーフコートゲームでは攻守両面で違いを作り、“戦術・冨安”と思わせるほどの存在感を示した。 アーセナルとの契約解除を経て25年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、コンディションを不安視されたが、そんな懸念を吹き飛ばすパフォーマンスをここまで披露