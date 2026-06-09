【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、6月9日23時56分より放送（※一部地域除く）のTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』に出演する。 ■timeleszの原嘉孝と篠塚大輝がTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』に出演 本番組は、チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）に加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務