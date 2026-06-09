【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）より、マイケル・ジャクソン役に挑んだジャファー・ジャクソンが“マイケルになる”ための壮絶な挑戦を捉えたメイキング＆インタビュー特別映像が解禁された。 ■「何時間もリハをした。足から出血し、感覚がなくなるまでね」 日本公開に先駆け、6月5日より全国62館でIMAX(R)先行上映が実