9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4853枚だった。うちプットの出来高が7586枚と、コールの7267枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の725枚（181円安63円）。コールの出来高トップは6万8000円の897枚（35円高107円）だった。 コールプット 出来高前日