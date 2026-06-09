9日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4220枚だった。うちプットの出来高が2811枚と、コールの1409枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の386枚（10円安21円）。コールの出来高トップは7万8000円の159枚（13円高48円）だった。 コールプット 出来高前日比