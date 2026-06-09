9日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は92枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは6万8000円の20枚（295円高2130円）だった。プットのの合計出来高は60枚。プットの出来高トップは4万5750円の14枚（239円）だった。 コールプット 出来高前日比