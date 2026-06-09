26年2月と3月に新潟市の資材置き場や廃材置き場でエアコンなどを盗んだとして逮捕・起訴された住所不定の男(27)と新潟市の男(36)について、警察は余罪をふくめ捜査が終結したと発表しました。 警察によりますと、2人は25年8月ごろ～26年2月ごろまでにも新潟市や阿賀野市・新発田市のアパートなどでエアコンの室内機や室外機などの盗みを繰り返しており、被害品は計242点で被害総額は約193万円にのぼったとのこと