北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で２０２６年６月９日、桂田精一社長が裁判所に出廷しました。この裁判は、乗客家族らが損害賠償を求めている民事裁判です。裁判の争点は桂田社長の出航判断に過失があったかどうか。桂田社長は被告側の弁護士の尋問に対して、「船長も荒れる前に戻ってくると言っていた」と“条件付き運航”を決めていたと主張しました。ところが原告側の弁