俳優・タレントの筧美和子（32）が9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。出産後の様子を公開し、涙を見せる場面があった。【動画】授乳中も夫が帰った後も…第1子出産後に涙を見せる様子を公開した筧美和子ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニタ