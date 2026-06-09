元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。「梅雨なので、切りました ロング派の皆様ごめん」と書き出し、髪をバッサリと切り“印象ガラリ”なイメチェンショットを披露した。【写真】「さっぱりしたね」“髪バッサリ”でロング→ボブヘアにイメチェンした矢口真里ハイトーンカラーのロングヘアを大胆にカットし、ボブスタイルに。矢口は「めちゃんこ気に入ってます」とうれし