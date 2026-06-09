俳優のオム・ジウォン、アン・ジェウクが出演する韓国ドラマ『トクスリ5兄弟をよろしく！〜マッコリは甘い恋の味〜』（全54話）が、あす10日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（火〜金 後2：00〜／7月6日から毎週月・火曜 後2：00〜※2話連続放送）【場面ショット】“SHINHWA”のキム・ドンワンらが兄弟で出演『トクスリ5兄弟をよろしく！』同作は、2025KBS演技大賞でアン・ジェウク＆オム・ジウォンが大賞をW受賞し