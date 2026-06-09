中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会（乗聯会）が6月8日に発表した5月の全国乗用車市場分析によると、新エネルギー車の小売浸透率（新車販売に占める割合）は引き続き60％の大台を突破し、過去最高の62．9％に達しました。データによると、5月のガソリン車の小売販売台数は前年同月比39％減少したとのことです。内訳を見ると、中国独自ブランドが39％減、主要な合弁ブランドが41％減、高級車ブランドが31％減となっており、