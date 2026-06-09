■1キロ先の好きな人に告白お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務めるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう9日の放送では、「手作り巨大メガホンなら1キロ先の好きな人に告白できる？」に挑む。【番組カット】篠塚大輝が持つ巨大メガホンに頭を突っ込む松尾駿同番組は、自然を愛するスペシャリストである