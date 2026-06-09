Jホラーの巨匠・清水崇監督の映画『口に関するアンケート』（7月3日公開）が、世界三大ファンタスティック映画祭の一つである「第59回シッチェス・カタロニア国際映画祭」と、アジア最大級のジャンル映画祭である「プチョン国際ファンタスティック映画祭」への出品が決定した。【動画】『口に関するアンケート』予告編原作は、女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異例の判型、わずか60ペー