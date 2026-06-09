俳優の一ノ瀬ワタルが、きょう9日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜後8：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】派手な柄シャツ姿…リラックスした雰囲気でトークを展開する一ノ瀬ワタル海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番