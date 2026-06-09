“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの波乱と栄光の人生を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）が、日本公開を前に好スタートを切った。6月5日から全国62館で実施されたIMAX先行上映では、わずか3日間・278回の限定上映ながら興行収入1億382万5600円を記録。東京の日比谷、新宿、池袋の劇場では全回満席となるなど、大きな盛り上がりを見せている。【動画】壮絶な挑戦を捉えたメイキング＆インタビュー特