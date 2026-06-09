人気アニメの実写映画化第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が、6月12日に公開される。Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と、関西ジュニアの西村拓哉ら主演キャスト5人による座談会を実施。作品への思いや今作を経て感じた目標を真面目に、ときに不真面目（!?）に語り尽くした。【写真】透明感あふれるかっこよさ！Aぇ! group＆西村拓哉ソロカット原作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画『おそ