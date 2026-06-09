◇プロボクシング59・9キロ契約6回戦藤木勇我《6回戦》ウィラ・ミカム（2026年6月10日東京・後楽園ホール）世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）が9日、都内でプロデビュー戦となる59・9キロ契約6回戦の前日計量に臨み、59・8キロで一発パスした。金髪から黒髪にイメチェンしてプロ初の計量をクリアすると「前日計量も始めてで気持ちも高まるし、しっかりリカバリーしたい」と話し「当日は動け