「日本ハム−ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）日本ハム・水谷が、約１カ月半ぶりの１軍復帰を果たした。４月１９日の西武戦で相手の送球が左手首を直撃。「左尺骨遠位端骨折」と診断され、離脱した。今月２日のファーム・リーグ、中日戦で実戦復帰。２軍では４試合に出場して２本塁打を放った。久々の１軍に「きれいなグラウンドだなと思いました。同級生からはたくさん愛のあるヤジが飛んできたので、戻って来たな