政府は９日、衆院議院運営委員会理事会で、高市首相が１３〜１８日にフランス東部エビアンで開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）などに出席するため、英国、フランス、イタリアの３か国を歴訪する日程を提示し、了承された。首相は１４日に英国のスターマー首相、１５日に伊のメローニ首相と会談し、その後フランスに入る。首相の欧州訪問は就任後初となる。