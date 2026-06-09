俳優の板垣李光人（24）の主演映画「口に関するアンケート」（監督清水崇、7月3日公開）が「第59回シッチェス・カタロニア国際映画祭」と「プチョン国際ファンタスティック映画祭」に正式出品されることが決定した。板垣の実写映画初主演作で、ホラー作家・背筋氏のわずか60ページの同名小説が原作。心霊スポットとして知られる墓地で肝試しした大学生グループの一員が、翌日こつぜんと姿を消したことから始まる物語だ。「シ