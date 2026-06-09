チュートリアルの徳井義実がＴＢＳ系「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ」にゲストで登場。スタッフから「手越君とは会わないように」と注意されたにも関わらず、新幹線でバレてしまった失態を明かした。小泉孝太郎と手越祐也が「完全ノープラン」で最高の酒のアテを探すという旅ブラ番組で、最初の集合場所にはサプライズゲストとして徳井も登場した。手越は徳井の顔を見ても驚かず「１つ、めちゃめちゃクレームいいですか