5月26日に始まった交流戦も多くの球団が残り対戦が2カードとなった。今年もここまでパ・リーグの38勝、セ・リーグの27勝と、パ・リーグが強い。そんな交流戦になっている。交流戦の順位表を見ても上位3チームは、1位・ソフトバンク（10勝2敗）、2位・西武（8勝2敗1分）、3位・日本ハム（8勝3敗）となっている。交流戦前パ・リーグ首位だった西武が交流戦も好調ということもあり、交流戦前首位と3ゲーム差の3位だったソフトバ