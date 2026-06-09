日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった椋木蓮（オリックス）が118,897で1位に返り咲き。甲斐野央（西武）が118,304票で2位、鈴木昭汰（ロッテ）が117,706で3位となった。パ・リーグ捕手部門では海野隆司（ソフトバンク）がチームメイトの山本祐大（ソフトバンク）を抜いて3位に、パ・リーグ遊撃手部門