女優の安達祐実（４４）が９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。これまでの人生について振り返った。安達は２００５年にお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤と結婚。０６年には２人の間に長女をもうけたが、０９年に離婚した。その後、１４年にカメラマンの桑島智輝氏と再婚。１６年に長男を出産したが、２３年に離婚した。ＭＣの黒柳徹子から「２度結婚なさいまして、２度離婚なさいまして、２人の子どもたちがい