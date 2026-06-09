スマホの設定や料金プランを、お店の人や家族など、詳しい人に任せきりの方もいるのではないでしょうか。普段問題なく使えていると、細かい内容までは意識しないものですよね。私もそのひとりでした。しかしある日、外出先で突然スマホがまともに使えなくなってしまい──。 新しく買い換える 以前から、スマホ関係はほとんど夫に任せきりでした。機種変更のときも「ついでに、料金プラン変えておくね」と言われ、私はよ