猫の牙がはみ出ている原因とは？ 時々、吸血鬼のような猫や鬼瓦のような猫がいますよね。彼らは皆、牙（犬歯）がはみ出ている猫たちです。上下どちらの犬歯が目立つかによって印象が変わります。 ところでこの牙は、放置しても大丈夫なのでしょうか？実は問題ないケースと、しっかり診てもらったほうがいいケースの両方があるのです。 ここでは『牙がはみ出ているとき』に考えられる原因を6つ紹介