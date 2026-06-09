クマは6月が繁殖のピークだという。栃木県宇都宮市の住宅地や商店街をうろつくクマについて2026年6月9日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）では、専門家が繁殖期で相手探しにうろついている可能性を指摘した。「新しい場所に行ってメスを探し回っている」7日から山林、繁華街、川沿いなどで目撃情報が相次いでいる宇都宮市でこの日の早朝に、宇都宮大学峰キャンパスでも目撃情報があった。警察、消防、猟友会関係者が集まっ