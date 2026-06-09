【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】『ガール』はエロいロリコン？ ジョンの歌詞は数々の誤解を招くアルバム『ラバー・ソウル』（1965年12月3日発売）?◇◇◇■『恋をするなら』原題は「イフ・アイ・ニーディッド・サムワン」。いわゆる「仮定法過去」で邦題は直訳。ちなみにアルバム『ハード・デイズ・ナイト』収録『恋におちたら』（イフ・アイ・フェル）も、もちろん仮定法過去。では、仮定法