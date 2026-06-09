Ｊ２磐田の新監督に、Ｊ１清水で指揮を執った秋葉忠宏氏（５０、現神戸コーチ）の就任が決定的となった。静岡県内最大のライバルとして知られる清水と磐田の両クラブで監督を務めるのは初めてとなる。秋葉氏は昨季限りで清水監督を退任し、今季はＪ１神戸のコーチを務めている。磐田は前身のヤマハ発動機サッカー部として１９７２年に創部。１９９４年のＪリーグ昇格以降、暫定・代行を含めてこれまで２５人が監督を務めてきた