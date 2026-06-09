武豊騎手との初コンビで先週の安田記念を制し、待望のＧ１初制覇を果たしたシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）の勝利に“名伯楽”も大喜びだ。今年３月に定年で厩舎が解散するまで同馬を管理して、現在は美浦・小島茂之厩舎で補充員の厩務員として働く国枝栄元調教師（７１）が６月９日、「よかったよなあ。うちにいた馬が、他（の転厩先の厩舎）で勝って注目されるのは、うれしいことだよ。“卒業生”が花