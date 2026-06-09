ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンは、神戸が初優勝を果たし幕を閉じた。神戸―東京ベイによるプレーオフ（ＰＯ）決勝戦では、ＭＵＦＧ国立に５万４５１人が来場。リーグワンによれば、今季の総観客数は１３２万２３４３人で、過去最多となった。８日に都内で取材対応した東海林一専務理事は、集客面で一定の手応えを示しつつ、各チームにおける運営面、特にスタジアムに関する課題に言及。「スタジアムの固定化