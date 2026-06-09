５月２０日、第１７回中国国際エレベーター・エスカレーター展示会に出展されたエレベーター。（深圳＝新華社記者／王豊）【新華社深圳6月9日】中国のエレベーター業界で、既存設備の更新や高度化を軸とする新たな需要が広がっている。新築物件への設置を中心とした市場拡大が一服する中、老朽化したエレベーターの更新や、エレベーターのない古い居住区への増設、バリアフリー・高齢化対応を見据えた改修が、業界の