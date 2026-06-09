モデルの梅宮アンナが９日、都内で「フルコースがんと私と家族の日々」（１０日発売、文藝春秋）の発売記念会見を行った。２４年８月にステージ３Ａの乳がんを公表。標準治療による闘病記を同書や自身のＳＮＳで発信しているが、闘病公表後に思わぬ反響があったことを明かした。同書では自身の闘病記や父・梅宮辰夫さんの晩年の様子、母・クラウディアさんや長女・百々果さんへの思いなどを赤裸々につづっている。辰夫さん