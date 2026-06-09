宮城県の東北電力女川原発2号機（共同通信社機から）東北電力は9日、女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機が今年1月からの定期検査を終え、営業運転を再開したと発表した。東日本大震災の被災地に立地する原発として初めて2024年10月に再稼働して以降、最初の定期検査だった。東北電によると、次の定期検査まで最長13カ月運転する。女川2号機は、原発のテロ対策施設の建設が当初の設置期限である今年12月に間に合わず運転停