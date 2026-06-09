ロッテは9日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムでの中日戦を「STARWARSNIGHT」として開催。映画の最新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の日米同時公開を記念した特別イベント。試合前には広池康志郎投手、寺地隆成捕手と主要登場人物によるフォトセッションが行われた。2人はジェダイのオーブを羽織り、手にライトセーバーを手に登場。ダース・ベイダーらと写真に収まった。ダース・ベイダーの