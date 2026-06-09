今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。直川貴博キャスター「先週の台風6号、神奈川県川崎市内で撮影された、いわゆる“内水氾濫”の映像です。内水氾濫とは、下水道などの排水施設の能力を超えた雨が降った時などに、排水が追いつかず住宅地や道路などにあふれることをいいます。都市部の水害の中では、道路のアンダーパスなどが浸水してしまう“内水氾濫”が、非常に多くを